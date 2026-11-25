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पकड़ी दीक्षित निवासी वीरेंद्र (55) मंगलवार शाम करीब चार बजे ऑटो में सवारी बैठाकर परतावल-पुरैना मार्ग से जा रहे थे। पकड़ी दीक्षित के पास एक ट्रैक्टर ने उनके ऑटो में टक्कर मार दी। इसके बाद वीरेंद्र ने ट्रैक्टर चालक को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इससे नाराज चालक ने ट्रैक्टर का पहिया उनके दोनों पैरों पर चढ़ा दिया। इसके बाद वह मौके से भाग गया। इस घटना में ऑटो में बैठे अन्य लोग सुरक्षित हैं।घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों की मदद से गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान वीरेंद्र की मौत हो गई। वहां से परिजन शव लेकर सीएचसी परतावल पहुंचे। सूचना पर परतावल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद गांव के लोगों में आक्रोश है।सूचना पाकर भिटौली थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीम लगाई गई है। आसपास के चौराहों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच व पूछताछ के आधार पर ट्रैक्टर और चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है।