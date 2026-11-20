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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम शिवम कुमार और एसडीएम जितेंद्र कुमार ने केंद्र प्रभारियों को बताया कि नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, अपात्र और मृतक मतदाताओं का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता सहित अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है। अधिकारियों ने स्वगणना और मतदाता जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया। विज्ञापन

उन्होंने निर्देश दिया कि जनसेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की सही जानकारी दें, ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। बैठक में तहसीलदार मयंक मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम शिवम कुमार और एसडीएम जितेंद्र कुमार ने केंद्र प्रभारियों को बताया कि नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, अपात्र और मृतक मतदाताओं का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता सहित अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है। अधिकारियों ने स्वगणना और मतदाता जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया।उन्होंने निर्देश दिया कि जनसेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की सही जानकारी दें, ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। बैठक में तहसीलदार मयंक मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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महराजगंज। मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को तहसील सदर के सभागार में जनसेवा केंद्र प्रभारियों की बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।