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हर वर्ष की तरह आयोजित उर्स में सुबह से ही दरगाह पर जायरीन के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पुरुषों और महिलाओं समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मजार पर हाजिरी लगाई। दूर-दराज से पहुंचे जायरीन ने अकीदत के फूल और चादर पेश कर अपनी मन्नतें मांगीं। उर्स के चलते दरगाह के आसपास मेले जैसा माहौल रहा।

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निचलौल। मिश्रौलिया गांव में शुक्रवार को हजरत मलंग शाह बाबा के सालाना उर्स में अकीदतमंदों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। चादरपोशी और जियारत के बीच हिंदू-मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर लोगों ने मुल्क में अमन-चैन, खुशहाली व भाईचारे की दुआ मांगी।