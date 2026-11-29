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परसामलिक थाना क्षेत्र के मर्यादपुर गांव निवासी मकबूल अहमद एसएसबी में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती बलरामपुर में है। वह परिवार के साथ सोनौली कोतवाली क्षेत्र के जारा गांव स्थित अपनी ससुराल आए हुए थे। बीते मंगलवार शाम उनकी लाइसेंसी पिस्टल घर में रखी थी। इसी दौरान उनका 15 वर्षीय बेटा शहजाद खेलते हुए कमरे में पहुंच गया और पिस्टल उठाकर उससे छेड़छाड़ करने लगा। इसी बीच अचानक गोली चल गई, जो उसके पेट में जा लगी।गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो शहजाद खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आनन-फानन में उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सक उसका उपचार कर रहे थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बृहस्पतिवार शाम उसने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। शुक्रवार को परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में उसे गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।घटना की जानकारी पुलिस को मिली है। अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जानकारी जुटा रही है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक