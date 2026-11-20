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नगर पंचायत परतावल के वार्ड-2 बल्लभ नगर स्थित तिवारी टोला में दुर्गा मंदिर परिसर के सामने आयोजित प्रतियोगिता में लखिमा की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी एनसीसी बोदरवार की टीम ने निर्धारित छह ओवर में 38 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखिमा की टीम निर्धारित ओवरों में जीत के लिए जरूरी रन नहीं बना सकी। इस तरह एनसीसी बोदरवार ने आठ रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।इस दौरान आयोजन समिति के सतीश मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, मोनू खान, निजामुद्दीन, अजीत रावत, अशोक रावत, गिरिजेश यादव, सन्नी पासवान आदि मौजूद रहे।