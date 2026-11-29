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इनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नेपाल के सूचना एवं संचार मंत्रालय के बीच उपग्रह संचार संपर्कता को लेकर हुआ समझौता सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए खास महत्व रखता है। इससे नेपाल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में संचार सुविधा पहुंचाने के साथ भारत-नेपाल सीमा के उन गांवों को भी बेहतर नेटवर्क मिलने की उम्मीद है, जहां अभी मोबाइल नेटवर्क कमजोर है।भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधिकारियों के मुताबिक, इस समझौते के तहत नेपाल को 36 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इससे नेपाल को पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंचाने के लिए महंगे टावर लगाने की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, भारत के सीमावर्ती गांवों में भी भविष्य में इस नेटवर्क का विस्तार किए जाने की संभावना है।जीसैट-9 उपग्रह से मिलेगी संचार सुविधा ःबीएसएनएल के टेलीकम्युनिकेशन एसडीओ गोरखपुर पवन कुमार जायसवाल ने बताया कि इस परियोजना के लिए कोई नया उपग्रह प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा। इसके लिए भारत की ओर से पहले से अंतरिक्ष में स्थापित जीसैट-9 का इस्तेमाल होगा। इसे दक्षिण एशिया उपग्रह भी कहा जाता है। इसे पांच मई 2017 को श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी-एफ09 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था।करीब 2,230 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह में 12 केयू-बैंड ट्रांसपोंडर लगे हैं। इसकी करीब 450 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में उपग्रह निर्माण पर 235 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। पूरी लागत भारत ने वहन की थी। समझौते के तहत नेपाल में एक केंद्रीय भू-स्टेशन और 300 उपयोगकर्ता टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। जमीन पर जरूरी ढांचा नेपाल तैयार करेगा, जबकि भारत उपग्रह तकनीक और बैंडविड्थ उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों के बीच आपसी समन्वय से आगामी एक वर्ष में नेटवर्क संपर्कता को बेहतर बनाने की योजना है।इस तरह काम करेगा सैटेलाइट नेटवर्क ःबीएसएनएल महराजगंज के एसडीओ सुबोध कुमार मिश्रा ने बताया कि पारंपरिक फाइबर नेटवर्क में जमीन के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक संचार किया जाता है।इसकी गति काफी अधिक होती है, लेकिन पहाड़ी, नदी और जंगल वाले क्षेत्रों में केबल बिछाना महंगा और चुनौतीपूर्ण है। एक किलोमीटर केबल बिछाने में करीब 15 से 20 लाख रुपये खर्च आते हैं। बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में केबल क्षतिग्रस्त होने से संचार व्यवस्था भी प्रभावित हो जाती है। इसके विपरीत सैटेलाइट नेटवर्क में जमीन पर लंबी केबल बिछाने की जरूरत नहीं होती। नेपाल में स्थापित होने वाला केंद्रीय भू-स्टेशन सीधे जीसैट-9 उपग्रह से केयू-बैंड के माध्यम से जुड़ेगा।उपग्रह से प्राप्त संकेतों के जरिए दूरदराज के इलाकों तक इंटरनेट और संचार सुविधा पहुंचाई जाएगी। इसके लिए गांवों के विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत भवनों में करीब 1.2 मीटर व्यास की डिश और सिग्नल परिवर्तित करने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। ये उपकरण उपग्रह के माध्यम से केंद्रीय स्टेशन से जुड़ेंगे।