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निचलौल क्षेत्र में मेन तिराहा, सात-पांच पुल और सब्जी मंडी के पास भी यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। सब्जी मंडी की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मेन तिराहे की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी। विज्ञापन

यातायात व्यवस्था संभालने के लिए फरेंदा छतरी पुल, पकड़ी चौकी, निचलौल मेन तिराहा, सात-पांच पुल और सब्जी मंडी पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम और स्थानीय अभिसूचना इकाई संवेदनशील स्थानों पर निगरानी करेगी। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि, डायवर्जन के दौरान एंबुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी। निचलौल क्षेत्र में मेन तिराहा, सात-पांच पुल और सब्जी मंडी के पास भी यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। सब्जी मंडी की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मेन तिराहे की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी।यातायात व्यवस्था संभालने के लिए फरेंदा छतरी पुल, पकड़ी चौकी, निचलौल मेन तिराहा, सात-पांच पुल और सब्जी मंडी पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम और स्थानीय अभिसूचना इकाई संवेदनशील स्थानों पर निगरानी करेगी।पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि, डायवर्जन के दौरान एंबुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी।

महराजगंज। कार्तिक पूर्णिमा पर भीड़ को देखते हुए मंगलवार को जिले में भारी और व्यावसायिक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाकर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। फरेंदा से महराजगंज आने वाले भारी वाहन छतरी पुल से रनियापुर अंडरपास होते हुए बागापार की ओर भेजे जाएंगे। वहीं, शिकारपुर, घुघली और महराजगंज की ओर आने वाले वाहन कैंपियरगंज-परतावल मार्ग से गुजरेंगे। महराजगंज से फरेंदा जाने वाले भारी वाहनों को पकड़ी चौकी से पनियरा-कैंपियरगंज मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा।