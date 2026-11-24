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कोतवाली थाना क्षेत्र के बरवां राजा गांव के बरईपट्टी टोला निवासी भोलेनाथ वर्मा पुत्र स्व. संजय वर्मा 20 नवंबर को अपने मौसा के साथ चैनपुर गांव से महराजगंज जा रहे थे। इसी दौरान झनझनपुर चौराहे पर रास्ते में आने-जाने को लेकर पकड़ियार खुर्द निवासी बिट्टू पटेल पुत्र कुंजन पटेल और विनोद पटेल पुत्र उत्तरी दास से विवाद हो गया। आरोप है कि दोनों ने भोलेनाथ के साथ मारपीट की और उनके कपड़े व जैकेट फाड़ दिए। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित ने सिंदुरिया थाने पहुंचकर तहरीर दी। थाना प्रभारी अनूप कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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मिठौरा। थाना क्षेत्र के झनझनपुर चौराहे पर रास्ते में आने-जाने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके कपड़े और जैकेट भी फाड़ दिए गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।