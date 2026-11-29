Maharajganj News: दुकान से 69 हजार का मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:12 AM IST
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ठूठीबारी। शांतिनगर मोहल्ले में शनिवार को दिनदहाड़े मोबाइल की दुकान से करीब 69 हजार रुपये कीमत का मोबाइल चोरी हो गया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात कही जा रही है। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
ठूठीबारी निवासी शिवशंकर कसौधन की मरचहवां रोड स्थित शांतिनगर मोहल्ले में आयुस टेलीकॉम नाम से मोबाइल की दुकान है। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 नवंबर 2026 को सुबह करीब 11:38 बजे दो अज्ञात युवक दुकान में घुसे। मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। मोबाइल की कीमत करीब 69 हजार रुपये बताई गई है।
घटना की जानकारी होने पर दुकानदार ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें चोरी की वारदात कैद होने की बात सामने आई। पीड़ित ने पुलिस से फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
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ठूठीबारी निवासी शिवशंकर कसौधन की मरचहवां रोड स्थित शांतिनगर मोहल्ले में आयुस टेलीकॉम नाम से मोबाइल की दुकान है। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 नवंबर 2026 को सुबह करीब 11:38 बजे दो अज्ञात युवक दुकान में घुसे। मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। मोबाइल की कीमत करीब 69 हजार रुपये बताई गई है।
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घटना की जानकारी होने पर दुकानदार ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें चोरी की वारदात कैद होने की बात सामने आई। पीड़ित ने पुलिस से फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
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