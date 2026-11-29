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ठूठीबारी निवासी शिवशंकर कसौधन की मरचहवां रोड स्थित शांतिनगर मोहल्ले में आयुस टेलीकॉम नाम से मोबाइल की दुकान है। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 नवंबर 2026 को सुबह करीब 11:38 बजे दो अज्ञात युवक दुकान में घुसे। मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। मोबाइल की कीमत करीब 69 हजार रुपये बताई गई है।घटना की जानकारी होने पर दुकानदार ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें चोरी की वारदात कैद होने की बात सामने आई। पीड़ित ने पुलिस से फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।