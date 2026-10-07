Maharajganj News: मांगों को लेकर लेखपालों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:31 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:31 AM IST
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नौतनवा। अंतश्रडलीय स्थानांतरण, डीपीसी जारी करने, वाहन भत्ता बढ़ाने और ग्रेड पे में बदलाव समेत विभिन्न मांगों को लेकर लेखपालों का आंदोलन मंगलवार को 15वें दिन भी जारी रहा। लेखपालों ने आठ अक्तूबर से सभी ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि राजस्व परिषद ने मांगों पर अमल के लिए 45 दिन का समय मांगा था। यह अवधि बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के बावजूद मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल 27 हलकों का काम प्रभावित है।
उन्होंने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में आठ अक्तूबर से सभी लेखपाल अपने-अपने हलकों से जुड़े ऑनलाइन कार्यों का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। लेखपाल संघ ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
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तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि राजस्व परिषद ने मांगों पर अमल के लिए 45 दिन का समय मांगा था। यह अवधि बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के बावजूद मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल 27 हलकों का काम प्रभावित है।
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उन्होंने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में आठ अक्तूबर से सभी लेखपाल अपने-अपने हलकों से जुड़े ऑनलाइन कार्यों का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। लेखपाल संघ ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
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