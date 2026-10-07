Maharajganj News: मांगों को लेकर लेखपालों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी

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तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि राजस्व परिषद ने मांगों पर अमल के लिए 45 दिन का समय मांगा था। यह अवधि बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के बावजूद मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल 27 हलकों का काम प्रभावित है।उन्होंने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में आठ अक्तूबर से सभी लेखपाल अपने-अपने हलकों से जुड़े ऑनलाइन कार्यों का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। लेखपाल संघ ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।