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प्रदर्शन के बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में आमसभा हुई। इसमें वादकारियों के हितों की सुरक्षा से जुड़ा मांगपत्र जिला जज अरविंद मलिक को सौंपा गया।आमसभा को संबोधित करते हुए महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का सीधा संबंध वादकारियों के हितों से है। अधिवक्ता विरोधी कानूनों को वापस लेने और सिविल कोर्ट परिसर के लिए प्रस्तावित 35 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होने तक प्रत्येक शनिवार को विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी से अप्रत्यक्ष रूप से वादकारियों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं।प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष इंद्रासन सिंह, पूर्व महामंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी, सत्य प्रकाश सिंह, दिनेश गुप्ता, महताब वशिष्ठ मिश्रा, सुरेंद्र सिंह गांधी, अरविंद निषाद, संतोष पटेल, दीनानाथ साहनी, संतोष वर्मा और शत्रुघ्न गुप्ता समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।