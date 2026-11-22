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चितवन जिला प्रशासन के अनुसार, अगले आदेश तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। घोप्टेभीर में बीते दिनों से लगातार सूखा पहाड़ दरक रहा है। पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मिट्टी सड़क पर गिरने के कारण यातायात संचालन में परेशानी हो रही है।इस दौरान मानवीय क्षति भी हुई है। लगातार बने जोखिम को देखते हुए प्रशासन ने पहाड़ के कमजोर हिस्सों से खतरनाक पत्थर और मिट्टी हटाने का काम शुरू कराने का फैसला लिया है।चितवन जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि अगले आदेश तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।