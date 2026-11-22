Maharajganj News: पहाड़ दरकने से खतरा, प्रतिदिन पांच घंटे बंद रहेगा मुग्लिन मार्ग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:16 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:16 AM IST
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सोनौली। नागढुंगा-मुग्लिन सड़क खंड के घोप्टेभीर में लगातार सूखा पहाड़ दरकने और पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हो रहा है। संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शनिवार से इस मार्ग पर प्रतिदिन पांच घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
चितवन जिला प्रशासन के अनुसार, अगले आदेश तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। घोप्टेभीर में बीते दिनों से लगातार सूखा पहाड़ दरक रहा है। पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मिट्टी सड़क पर गिरने के कारण यातायात संचालन में परेशानी हो रही है।
इस दौरान मानवीय क्षति भी हुई है। लगातार बने जोखिम को देखते हुए प्रशासन ने पहाड़ के कमजोर हिस्सों से खतरनाक पत्थर और मिट्टी हटाने का काम शुरू कराने का फैसला लिया है।
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चितवन जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि अगले आदेश तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।
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चितवन जिला प्रशासन के अनुसार, अगले आदेश तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। घोप्टेभीर में बीते दिनों से लगातार सूखा पहाड़ दरक रहा है। पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मिट्टी सड़क पर गिरने के कारण यातायात संचालन में परेशानी हो रही है।
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इस दौरान मानवीय क्षति भी हुई है। लगातार बने जोखिम को देखते हुए प्रशासन ने पहाड़ के कमजोर हिस्सों से खतरनाक पत्थर और मिट्टी हटाने का काम शुरू कराने का फैसला लिया है।
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चितवन जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि अगले आदेश तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।