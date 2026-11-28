Maharajganj News: नेपाल में 31.92 लाख रुपये का भारतीय सामान जब्त, दो पिकअप भी पकड़ी गईं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:57 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:57 AM IST
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ठूठीबारी। नेपाल पुलिस ने तस्करी कर ले जाए जा रहे 31 लाख 92 हजार 124 रुपये मूल्य के भारतीय सामान के साथ दो पिकअप वाहन जब्त किए हैं। जिला पुलिस कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) की टीम ने बर्दघाट नगरपालिका-4 स्थित टीसीएन चौक पर जांच के दौरान यह कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर बर्दघाट से कावासोती की ओर जा रही दो संदिग्ध पिकअप गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई। इनमें लु 3 च 289 और लु 1 च 7188 नंबर के वाहन शामिल हैं। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री, खाद और मिठाइयां बरामद हुईं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सामान सीमा शुल्क चोरी कर नेपाल ले जाया जा रहा था।
बरामद सामान में 16 बोरी (480 किलो) मटर, 25 बोरी यूरिया और 20 बोरी डीएपी खाद शामिल हैं। इसके अलावा मल्किस्ट बिस्किट, कोकोनट मिठाई, मल्टीस्टास मिठाई, लॉलीपॉप, स्कूलकिट मिठाई और सिलीम मिठाई के कई कार्टन भी मिले। पुलिस ने दोनों पिकअप वाहनों को भी जब्त कर लिया है।
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जिला पुलिस कार्यालय के कार्यवाहक सूचना अधिकारी सोमदास ढकाल ने बताया कि जब्त सामान और दोनों पिकअप वाहनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए महेशपुर भंसार कार्यालय भेज दिया गया है।
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पुलिस के अनुसार, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर बर्दघाट से कावासोती की ओर जा रही दो संदिग्ध पिकअप गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई। इनमें लु 3 च 289 और लु 1 च 7188 नंबर के वाहन शामिल हैं। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री, खाद और मिठाइयां बरामद हुईं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सामान सीमा शुल्क चोरी कर नेपाल ले जाया जा रहा था।
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बरामद सामान में 16 बोरी (480 किलो) मटर, 25 बोरी यूरिया और 20 बोरी डीएपी खाद शामिल हैं। इसके अलावा मल्किस्ट बिस्किट, कोकोनट मिठाई, मल्टीस्टास मिठाई, लॉलीपॉप, स्कूलकिट मिठाई और सिलीम मिठाई के कई कार्टन भी मिले। पुलिस ने दोनों पिकअप वाहनों को भी जब्त कर लिया है।
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जिला पुलिस कार्यालय के कार्यवाहक सूचना अधिकारी सोमदास ढकाल ने बताया कि जब्त सामान और दोनों पिकअप वाहनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए महेशपुर भंसार कार्यालय भेज दिया गया है।