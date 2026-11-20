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नागढुंगा-मुग्लिन सड़क योजना के अनुसार, घोप्टेभीर क्षेत्र में कभी भी दोबारा भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। पहाड़ी से पत्थर गिरने की आशंका के चलते वाहन चालकों और यात्रियों को इस हिस्से से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है।चितवन जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख पुलिस अधीक्षक रामेश्वर पौडेल ने बताया कि इस क्षेत्र में समय-समय पर पत्थरों के साथ भूस्खलन हो रहा है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है और स्थिति के अनुसार वाहनों को पार कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह भूस्खलन के कारण सड़क पर आवागमन बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। दोपहर दोबारा भूस्खलन होने के बाद सड़क को एक तरफ से यातायात के लिए खोल दिया गया। पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहने के कारण खतरा अभी टला नहीं है।