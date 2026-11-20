Maharajganj News: काठमांडो को जोड़ने वाले पृथ्वी राजमार्ग पर भूस्खलन जारी, पहाड़ से गिर रहे पत्थर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:16 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:16 AM IST
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सोनौली। नेपाल में काठमांडो को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पृथ्वी राजमार्ग पर धादिंग जिले में सूखा भूस्खलन जारी है। पहाड़ी से रुक-रुक कर पत्थर और मलबा गिरने के कारण इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थिति को देखते हुए सड़क के एक हिस्से पर यातायात रोक दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से से वाहनों को बारी-बारी से निकाला जा रहा है।
नागढुंगा-मुग्लिन सड़क योजना के अनुसार, घोप्टेभीर क्षेत्र में कभी भी दोबारा भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। पहाड़ी से पत्थर गिरने की आशंका के चलते वाहन चालकों और यात्रियों को इस हिस्से से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है।
चितवन जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख पुलिस अधीक्षक रामेश्वर पौडेल ने बताया कि इस क्षेत्र में समय-समय पर पत्थरों के साथ भूस्खलन हो रहा है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है और स्थिति के अनुसार वाहनों को पार कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह भूस्खलन के कारण सड़क पर आवागमन बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। दोपहर दोबारा भूस्खलन होने के बाद सड़क को एक तरफ से यातायात के लिए खोल दिया गया। पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहने के कारण खतरा अभी टला नहीं है।
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नागढुंगा-मुग्लिन सड़क योजना के अनुसार, घोप्टेभीर क्षेत्र में कभी भी दोबारा भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। पहाड़ी से पत्थर गिरने की आशंका के चलते वाहन चालकों और यात्रियों को इस हिस्से से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है।
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चितवन जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख पुलिस अधीक्षक रामेश्वर पौडेल ने बताया कि इस क्षेत्र में समय-समय पर पत्थरों के साथ भूस्खलन हो रहा है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है और स्थिति के अनुसार वाहनों को पार कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह भूस्खलन के कारण सड़क पर आवागमन बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। दोपहर दोबारा भूस्खलन होने के बाद सड़क को एक तरफ से यातायात के लिए खोल दिया गया। पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहने के कारण खतरा अभी टला नहीं है।
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