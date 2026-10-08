फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Heavy goods vehicles, including trailers, are prohibited from October 11th to 25th; supplies of essential commodities will continue.

Maharajganj News: दशहरा पर्व पर नारायणगढ़-काठमांडू मार्ग पर बड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद

Thu, 08 Oct 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Heavy goods vehicles, including trailers, are prohibited from October 11th to 25th; supplies of essential commodities will continue.
सोनौली। नेपाल के प्रमुख पर्व दशहरा के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नारायणगढ़-काठमांडू सड़क खंड पर बड़े मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। दशहरा के पीक सीजन में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला लिया है।
विज्ञापन

डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में मंगलवार को हुई विभिन्न संबंधित पक्षों की बैठक में नारायणगढ़-काठमांडू मार्ग पर ट्रेलर और अन्य बड़े मालवाहक वाहनों के संचालन को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। यह प्रतिबंध 11 अक्तूबर को घटस्थापना से लेकर 25 अक्तूबर को पूर्णिमा तक प्रभावी रहेगा। नेपाल का सबसे बड़ा पर्व होने के कारण इस दौरान बड़ी संख्या में लोग काठमांडू घाटी से अपने गृह जिलों की ओर रवाना होते हैं।
विज्ञापन

पर्व के दौरान सड़क मार्गों पर यात्री वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में बड़े मालवाहक वाहनों के संचालन से होने वाले जाम और यातायात दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य पर्व के दौरान प्रमुख राजमार्गों पर यातायात का दबाव कम करना और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। प्रतिबंध की अवधि में यात्री वाहनों की आवाजाही को प्राथमिकता दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस संबंध में डीएसपी चितवन रामेश्वर पॉडेल ने बताया कि पर्व के दौरान यात्रियों को असुविधा नहीं हो इसके लिए शासन ने नारायण घाट काठमांडू मार्ग पर बड़े वाहनों के आवाजाही पर रोक लगाई गई है। फल सब्जी ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं पर रोक नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed