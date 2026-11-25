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नौतनवा तहसील क्षेत्र के हरदीडाली गांव के रहने वाले विरेंद्र ने घरेलू गैस सिलिंडर की आपूर्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रगतिशील गैस मुड़िला के उपभोक्ता हैं। बीते 21 नवंबर को इंडेन की एजेंसी से घरेलू गैस सिलिंडर की बुकिंग कराई थी। निर्धारित कीमत चुकाने के बाद उन्हें सिलिंडर की डिलीवरी भी मिली लेकिन सिलिंडर मिलने के बाद एक दिन एक टाइम भोजन पकाने के बाद उसमें गैस की जगह पानी होने की शिकायत सामने आई। उपभोक्ता के इस आरोप ने घरेलू गैस सिलिंडर की आपूर्ति और गुणवत्ता जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।इस संबंध में प्रगतिशील गैस एजेंसी मुडिला की कार्यवाहक मैनेजर मनीषा ने बताया कि यह मामले सामने आया है। जांच कराकर उन्हें गैस सिलिंडर मुहैया कराया जाएगा। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उपभोक्ता की ओर से कोई लिखित शिकायत उन्हें नहीं मिली है। यदि लिखित शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाएगी।