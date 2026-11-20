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बुधवार को कतार में लगे ट्रकों को आगे निकालकर नेपाल भेजने के दौरान सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एसएसबी रोड से नौतनवा तक वाहनों का दबाव बढ़ गया। इससे लंबा जाम लग गया। करीब दो घंटे तक यात्री और पर्यटक जाम में फंसे रहे। उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बृहस्पतिवार को भी नौतनवा कस्बे से मालवाहक ट्रकों के ओवरटेक कर सोनौली कोतवाली के पास सर्विस लेन में पहुंचने से जाम की स्थिति बनी रही।सोनौली कस्बे में सड़क के आधे हिस्से पर फल-सब्जी के ठेले और अस्थायी दुकानें लगने से वाहनों के आवागमन के लिए जगह कम पड़ गई है। इसका असर नेपाल जाने वाले निर्यात वाहनों पर भी पड़ रहा है। दिन में इन वाहनों को सीमा तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। समय से नेपाल नहीं पहुंच पाने के कारण कुछ चालक जल्दबाजी में यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।स्थानीय लोगों का आरोप है कि नौतनवा कस्बे के अंदर से कुछ ट्रकों को कतार से निकालकर आगे भेजा जाता है। इसमें नौतनवा पुलिस और सोनौली के कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। एसएसबी रोड पर छह लेन की सड़क होने के कारण ट्रकों को कतार से अलग खड़ा कर दिया जाता है। बाद में दोबारा लाइन में लगाने के नाम पर सुविधा शुल्क वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। लोगों ने अतिक्रमण हटाने, ट्रकों का संचालन व्यवस्थित करने और कथित अवैध वसूली की जांच कराने की मांग की है।नेपाल जाने वाले वाहनों को सर्विस लेन से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नौतनवा कस्बे से नेपाल जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।- बसंत कुमार सिंह, सीओ नौतनवा