Maharajganj News: ऑटो एजेंसी में भीषण आग, सिलिंडर फटने से मची भगदड़
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 AM IST
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परतावल। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के परतावल चौराहे पर गोरखपुर मार्ग स्थित मां दुर्गा ऑटो सेल्स एवं सर्विस की दुकान में बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे भीषण आग लग गई। आग के बीच दुकान में रखा गैस सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे आसपास भगदड़ मच गई।
दुकान मालिक राज जायसवाल निवासी ग्राम फरेंदा बृहस्पतिवार को दुकान बंद कर घर चले गए थे। इसी दौरान दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। आग से करीब 15 नए स्कूटर, आठ ई-टेंपो, दर्जनों बैटरियां, सैकड़ों टायर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग बुझाने के प्रयास में पड़ोसी दुकानदार विनोद के सिर में चोट लग गई।
सूचना पर परतावल चौकी प्रभारी अनीश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में दमकल विभाग की दो गाड़ियां पहुंचीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है।
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दुकान मालिक राज जायसवाल निवासी ग्राम फरेंदा बृहस्पतिवार को दुकान बंद कर घर चले गए थे। इसी दौरान दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। आग से करीब 15 नए स्कूटर, आठ ई-टेंपो, दर्जनों बैटरियां, सैकड़ों टायर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग बुझाने के प्रयास में पड़ोसी दुकानदार विनोद के सिर में चोट लग गई।
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सूचना पर परतावल चौकी प्रभारी अनीश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में दमकल विभाग की दो गाड़ियां पहुंचीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है।