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जिला पंचायत सभागार में भाजपा की ओर से संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा ने देश को महान संविधान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर बाबा साहब के योगदान और संविधान के प्रति सम्मान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने व संचालन जिला महामंत्री प्रभाकर द्विवेदी ने किया। विशिष्ट अतिथि विधायक ज्ञानेंद्र सिंह और जयमंगल कन्नौजिया सहित अन्य वक्ताओं ने भी संविधान और बाबा साहब के योगदान पर विचार रखे। इस दौरान नरेंद्र मणि त्रिपाठी, डॉ. बलराम भट्ट, डॉ. ठाकुर भरत श्रीवास्तव, डॉ. पीके श्रीवास्तव, डॉ. दिवाकर सिंह, डॉ. राहुल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष समीर त्रिपाठी और अरुण शुक्ला समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का पाठ कराया। विकास भवन सभागार में सीडीओ महेंद्र कुमार सिंह ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। डीएम ने कहा कि भारतीय संविधान लोकतंत्र का आधार और देश की एकता, अखंडता एवं सामाजिक समरसता का मार्गदर्शक है। पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शपथ दिलाई। पुलिसकर्मियों ने संविधान के मूल्यों के अनुरूप ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ता परिषद काशी की महराजगंज इकाई की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि तारकेश्वर त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी रहे। संगोष्ठी में अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद पांडेय, महामंत्री डॉ. सचिन चौधरी, रविकेश तिवारी, नरेंद्र श्रीवास्तव, रमेश मिश्रा सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।नौतनवा में भव्य रैली नगर भ्रमण के लिउ निकाली गई। हिंदू रक्षा दल के विधानसभा अध्यक्ष रामप्रीत कनौजिया के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने भारत माता एवं प्रतीकात्मक संविधान की पुस्तक पर पुष्प अर्पित कर इसके रचयिता डॉ. आंबेडकर को याद किया। इस दौरान अमन पहलवान, देवेश साहनी, अभय जायसवाल, महेश मद्धेशिया आदि मौजूद रहे। नौतनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेवतरी में एडीओ पंचायत रामकृष्ण प्रसाद, के नेतृत्व में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। चौक बाजार स्थित दिग्विजयनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के बीच संविधान आधारित प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।बृजमनगंज क्षेत्र के ग्राम सभा फूलमनहा में स्थित अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर चेयरमैन राकेश जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख उदयराज यादव, बीडीओ कमलेश बहादुर सिंह, एडीओ पंचायत बलराम मौर्य आदि मौजूद रहे। लक्ष्मीपुर क्षेत्र में संविधान दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। भारतीय संविधान निर्माण का 77वां वार्षिकोत्सव परिणय उत्सव हाल,सेमरातर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में मनाया गया। इस मौके पर अभिषेक कुमार हर्षा, डॉ. वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, रणबीर सिंह, बलवंत सिंह, जिला महासचिव मनोज कुमार त्रिपाठी, इंदल प्रसाद आदि की मौजूदगी रही।