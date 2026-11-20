Maharajganj News: मांगे पूरी नहीं होने तक सृजन सप्ताह का बहिष्कार करेंगे ग्राम रोजगार सेवक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:37 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:37 AM IST
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फरेंदा। ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को खंड विकास अधिकारी अतुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। रोजगार सेवकों ने मांगे पूरी नहीं होने तक सृजन सप्ताह का बहिष्कार कर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन में शामिल होने की चेतावनी दी।
रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार दूबे,चंद्रभूषण यादव, अनिल चौधरी व धर्मेद्र जायसवाल सहित तमाम रोजगार सेवकों ने बीडीओ को दिए गए ज्ञापन में कहा कि रोजगार सेवकों का मानदेय नियमित एवं समय बद्ध भुगतान,बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान व सेवा सुरक्षा एवं सम्मानजनक मानदेय को लेकर ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शासन ने मांगों को पूरी नहीं किया तो तीन दिसंबर को लखनऊ में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अमित यादव, महेंद्र कुमार, सुनीता चौधरी,नुरूलहसन, सुनील कुमार व रीना यादव आदि लोग मौजूद रहे।
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रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार दूबे,चंद्रभूषण यादव, अनिल चौधरी व धर्मेद्र जायसवाल सहित तमाम रोजगार सेवकों ने बीडीओ को दिए गए ज्ञापन में कहा कि रोजगार सेवकों का मानदेय नियमित एवं समय बद्ध भुगतान,बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान व सेवा सुरक्षा एवं सम्मानजनक मानदेय को लेकर ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष कर रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि शासन ने मांगों को पूरी नहीं किया तो तीन दिसंबर को लखनऊ में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अमित यादव, महेंद्र कुमार, सुनीता चौधरी,नुरूलहसन, सुनील कुमार व रीना यादव आदि लोग मौजूद रहे।
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