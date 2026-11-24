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इलाहावास निवासी रामा (60) पुत्र पियारे ने एडीजी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बीते 12 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे गांव के ही चार-पांच लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों और लात-मुक्कों से उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस बुलवाई, जिससे उनकी जान बच सकी। पीड़ित का दावा है कि घटना के कई ग्रामीण गवाह हैं, जिन्होंने बीच-बचाव भी किया था।रामा के अनुसार, घटना की सूचना उसी दिन कोल्हुई थाने में दी गई लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और न ही चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। इसके बाद 17 नवंबर को उन्होंने पुलिस अधीक्षक महराजगंज के जनता दर्शन में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने एडीजी से कोल्हुई थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है।इस संबंध में कोल्हुई थानाध्यक्ष अभय नारायण सिंह ने बताया कि विवाद की सूचना मिली थी। मामला जमीन से जुड़ा है। पीड़ित को थाने बुलाया गया है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।