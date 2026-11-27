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बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी मौजूद रहे। महराजगंज जनपद की तरफ से जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने प्रतिभाग किया। डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि बैठक में पुनरीक्षण अभियान की स्थिति, मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ने और अन्य तैयारियों की जानकारी ली गई। समीक्षा बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 18 बिंदुओं पर समीक्षा की गई।उन्होंने बताया कि इसमें कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्र और बूथों की संख्या, पीठासीन और मतदान अधिकारियों सहित कार्मिकों की आवश्यकता, वाहनों की व्यवस्था, संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों की पहचान और सुरक्षा, ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी और भंडारण, कानून व्यवस्था, लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने की कार्रवाई, गुंडा-गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, अराजक तत्वों पर पाबंदी, अवैध शराब, नकदी और मादक पदार्थों पर निगरानी, सीमा पर चेकपोस्ट की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की उपलब्धता, बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप जैसी मूलभूत सुविधाएं, संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग-सीसीटीवी और शिकायत निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था शामिल है।17 से 25 नवंबर तक महराजगंज में 24249 नए मतदाता फार्म 6 भरकर जुड़ चुके हैं। फरेंदा विस क्षेत्र में 3765, नौतनवां में 3864, सिसवां, 4993, महराजगंज 7329, पनियरा में 4298 नए मतदाता जुड़ेंनिर्वाचन संबंधित पुनरीक्षण में आयोग ने चार महत्वपूर्ण तिथियों को विशेष सुविधा के लिए चुना है। इसमें 21 व 22 नवंबर तिथि पूरी हो चुकी है। 28 व 29 नवंबर की तिथि शेष है। इन चारों तिथियों में बीएलओ पूरे दिन पुनरीक्षण केंद्र पर रहेंगे ।