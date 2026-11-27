Maharajganj News: राजकीय माध्यमिक स्कूलों में दिसंबर से शुरू होगा रिवीजन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:45 AM IST
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महराजगंज। जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दिसंबर और जनवरी में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। इस दौरान पाठ्यक्रम का दोहराव, मॉडल पेपर का अभ्यास और प्री-बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिले के 29 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को 30 नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद दिसंबर और जनवरी में विद्यार्थियों को पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जाएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले उनकी तैयारी बेहतर हो सके।
जिले में कुल 278 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 29 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां करीब 20 हजार विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें 1700 से अधिक विद्यार्थी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। विभागीय निर्देश के बाद विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
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राजकीय माध्यमिक विद्यालय बरवां राजा के प्रधानाध्यापक रामजी प्रसाद ने बताया कि नवंबर तक कोर्स पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। दिसंबर और जनवरी में रिवीजन के साथ प्री-बोर्ड परीक्षा भी कराई जाएगी, ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न से परिचित हो सकें।
कमजोर विद्यार्थियों के लिए चलेंगी डाउट क्लास
राजकीय माध्यमिक विद्यालय गौहरपुर के प्रधानाध्यापक अनमोल कुमार यादव ने बताया कि नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर में पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कराने के साथ मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से डाउट क्लास भी संचालित होगी।
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माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिले के 29 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को 30 नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद दिसंबर और जनवरी में विद्यार्थियों को पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जाएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले उनकी तैयारी बेहतर हो सके।
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जिले में कुल 278 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 29 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां करीब 20 हजार विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें 1700 से अधिक विद्यार्थी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। विभागीय निर्देश के बाद विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
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राजकीय माध्यमिक विद्यालय बरवां राजा के प्रधानाध्यापक रामजी प्रसाद ने बताया कि नवंबर तक कोर्स पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। दिसंबर और जनवरी में रिवीजन के साथ प्री-बोर्ड परीक्षा भी कराई जाएगी, ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न से परिचित हो सकें।
कमजोर विद्यार्थियों के लिए चलेंगी डाउट क्लास
राजकीय माध्यमिक विद्यालय गौहरपुर के प्रधानाध्यापक अनमोल कुमार यादव ने बताया कि नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर में पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कराने के साथ मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से डाउट क्लास भी संचालित होगी।