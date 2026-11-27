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माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिले के 29 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को 30 नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद दिसंबर और जनवरी में विद्यार्थियों को पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जाएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले उनकी तैयारी बेहतर हो सके।जिले में कुल 278 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 29 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां करीब 20 हजार विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें 1700 से अधिक विद्यार्थी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। विभागीय निर्देश के बाद विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।राजकीय माध्यमिक विद्यालय बरवां राजा के प्रधानाध्यापक रामजी प्रसाद ने बताया कि नवंबर तक कोर्स पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। दिसंबर और जनवरी में रिवीजन के साथ प्री-बोर्ड परीक्षा भी कराई जाएगी, ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न से परिचित हो सकें।राजकीय माध्यमिक विद्यालय गौहरपुर के प्रधानाध्यापक अनमोल कुमार यादव ने बताया कि नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर में पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कराने के साथ मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से डाउट क्लास भी संचालित होगी।