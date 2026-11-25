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श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की और गोदान, अन्न, वस्त्र व धन का दान कर सुख-समृद्धि की कामना की। भारत-नेपाल सीमा से सटे घाटों पर भी दोनों देशों के श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। कई स्थानों पर स्नान पर्व के साथ मेले का आयोजन हुआ, जहां दिनभर धार्मिक उल्लास और चहल-पहल बनी रही। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में जुटा रहा। ठूठीबारी क्षेत्र के ग्राम सभा किसुनपुर के दक्षिण होकर बहने वाली चंदन नदी के दोमुहान घाट पर ग्रामीणों के सहयोग से पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया। भोर से ही आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं की टोली घाट पर पहुंचने लगी। श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर पूजा-अर्चना की और गोदान कर धार्मिक परंपरा निभाई। घाट पर मेले के आयोजन से पूरे क्षेत्र में उत्सवी माहौल रहा। पड़ोसी देश नेपाल के नवलपरासी जिले के ठाड़ी घाट पर नारायणी नदी के संगम तट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भारत और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान कर गोदान किया। घाट पर पूरे दिन भक्तिमय माहौल बना रहा। पंडित रिपुदमन पांडेय ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान और गोदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से स्नान व दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। घुघली क्षेत्र के वैकुंठी धाम स्थित छोटी गंडक नदी घाट पर भी रात करीब तीन बजे से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। भोर होते ही घाट पर हर-हर गंगे और हर-हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। बाल छत्रघाट, घुघली बुजुर्ग के लक्ष्मण घाट और त्रिमुहानी घाट पर भी स्नानार्थियों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने स्नान-ध्यान के बाद पूजा-अर्चना और दान-पुण्य किया। भीड़ को देखते हुए घुघली थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह और चौकी प्रभारी शिवम राय के नेतृत्व में पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालते रहे।डंडा नदी के दोनों तट पर लगा मेलानौतनवा थाना क्षेत्र के चंडीथान में नेपाल सीमा पर स्थित डंडा नदी के दोनों तट पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा। भारत और नेपाल के नजदीकी गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर गोदान किया। अपराह्न करीब 3:30 बजे कलाकारों ने राम-रावण युद्ध का मंचन किया। इसके बाद रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया। मेले में सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग से मेले की ओर जाने वाले मार्ग और गांव के मुख्य रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई थी।