विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दंगल में गोरखपुर, देवरिया, मेहदावल, सिसवा, दिल्ली, पीपीगंज समेत कई अखाड़ों के पहलवानों ने जोर आजमाइश की। सुबह से ही अखाड़े के चारों ओर टीले पर हजारों दर्शकों की भीड़ जुट गई थी। माइक से जोड़ियों का एलान होते ही तालियां गूंज उठतीं। मेंहदावल के अमन और डुमरिया के बहैया के बीच खेला गया पहला मुकाबला बराबरी पर रहा। दूसरी कुश्ती राहुल मेंहदावल और दिनेश यादव वदरा के बीच बराबर छूटी।इसी तरह अंश मेहदावल व रजनीश अहिरौली, विवेक मेहदावल व अजय यादव राजपुर, अमर पहलवान दिल्ली व रोहित पहलवान मेहदावल के बीच भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला, जो बराबरी पर समाप्त हुआ। कुछ पहलवानों में निर्णायक मुकाबला भी हुआ। मुकेश मेहदावल ने धोगेश पीपीगंज को पटकनी दी। अवनीश मेहदावल और मुकुनी परसिया बुजुर्ग ने अपनी-अपनी कुश्ती में जीत हासिल की। मोना मेहदावल ने रंजीत मुजहरी को हराया। अनिल पहलवान पनवारीबाग ने अशोक गोरखपुर पर जीत दर्ज की।आयोजक कानापार के ग्राम प्रशासक संजय साहनी ने बताया कि धानी का यह दंगल दशकों पुरानी परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद लोग दंगल देखने जरूर आते हैं। मेला सकुशल संपन्न कराने में ब्लॉक प्रशासन के पूरी मदद मिली।