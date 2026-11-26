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भैरहवा हवाई मार्ग को दोतरफा करने पर बनी सहमति से भैरहवा और लुंबिनी के पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। सोनौली बॉर्डर से महज पांच किलोमीटर दूर स्थित इस विमानस्थल के संचालन से नेपाल के भैरहवा और लुंबिनी के साथ भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र सोनौली, नौतनवा और महराजगंज को भी आर्थिक लाभ मिल सकता है।होटल संघ नेपाल (हान) के अध्यक्ष विनायक शाह, ट्रेकिंग एजेंसिज एसोसिएशन ऑफ नेपाल (टान) के अध्यक्ष सागर पांडेय और नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स (नाट्टा) के अध्यक्ष भरतजंग पांडेय ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि भारत के साथ हुए समझौतों से नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है।कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में मौजूदा एकतरफा बी-345 काठमांडू–भैरहवा–लखनऊ हवाई मार्ग को दोतरफा बनाने पर सहमति जताई गई है।इसके लिए दोनों देशों की तकनीकी टीमों के परामर्श से आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। करीब 17 वर्षों से चली आ रही इस मांग पर सहमति को गौतमबुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।