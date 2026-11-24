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जानकारी के अनुसार, टोला फुलवरिया निवासी ओमप्रकाश (38) पुत्र रामदास के शुक्रवार शाम तालाब में गिरने की आशंका जताई गई थी। शनिवार सुबह से एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम उसकी तलाश में जुटी थी। रविवार शाम तक कोई सुराग नहीं मिलने पर टीम वापस लौट गई। सोमवार सुबह परिजनों ने तालाब में शव उतराता देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पत्नी के अलावा परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। युवक की मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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बृजमनगंज। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंजरहा सोनबरसा के टोला फुलवरिया में तालाब में डूबने की आशंका के बीच लापता हुए युवक का शव 60 घंटे बाद सोमवार सुबह सात बजे बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया।