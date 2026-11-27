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उन्होंने अपनी सात बार की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद को दिया। इससे पहले उन्होंने मंदिर में दर्शन-पूजन किया। चौधरी ने कार्यकर्ताओं से एसआईआर अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक पटेल ने की। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजय पांडेय, विधायक जयमंगल कन्नौजिया, नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता देवी आदि की मौजूदगी रही।

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महराजगंज। चौक मंडल के नगर पंचायत चौक स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में बृहस्पतिवार को भाजपा की जन चौपाल आयोजित हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बूथ की मजबूती से ही संगठन मजबूत होगा। पार्टी की असली ताकत बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं।