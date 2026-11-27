Maharajganj News: उत्कृष्ट पशुपालक और गोशाला संचालक सम्मानित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:00 AM IST
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महराजगंज। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर बृहस्पतिवार को पशुपालन और गोसंरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पशुपालकों और गोशाला संचालकों को सम्मानित किया गया। समारोह में दुग्ध उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए बाबूलाल गुप्ता को गाय की प्रतिमा भेंट की गई। वहीं, पांच गोशाला संचालकों को प्रशस्ति-पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. एजाज अहमद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शासन से नामित नोडल अधिकारी डॉ. ऋषिकेश दर्शन, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर और उप दुग्धशाला विकास अधिकारी मौजूद रहे। लक्ष्मीपुर खास निवासी बाबूलाल गुप्ता को दुग्ध उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया।
इसके अलावा बृहद गो संरक्षण केंद्र मधुकरपुर महदेवा के संचालक राम निवास गौतम, अहमदपुर उर्फ हड़हवा गोआश्रय स्थल के संचालक चंद्रप्रकाश गुप्ता, कान्हा उपवन के संचालक यशवंत राव, चकदह गोआश्रय स्थल के संचालक बंदेश्वर सिंह और गोसदन मधवलिया की संचालक संस्था नेचर क्लाइमेट फाउंडेशन को प्रशस्ति-पत्र दिया गया।
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अधिकारियों ने पशुपालकों को नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री गौ-संवर्धन योजना की जानकारी दी। बताया कि इन योजनाओं से गोवंश संरक्षण के साथ पशुपालन को आय का बेहतर जरिया बनाया जा सकता है।
उप दुग्धशाला विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि स्वदेशी नस्ल की गाय पालने वाले पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर 10 से 15 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए गाय का ब्यांत 45 दिन से कम पहले हुआ होना चाहिए। उन्होंने पात्र पशुपालकों से योजना का लाभ लेने की अपील की।
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मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. एजाज अहमद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शासन से नामित नोडल अधिकारी डॉ. ऋषिकेश दर्शन, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर और उप दुग्धशाला विकास अधिकारी मौजूद रहे। लक्ष्मीपुर खास निवासी बाबूलाल गुप्ता को दुग्ध उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया।
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इसके अलावा बृहद गो संरक्षण केंद्र मधुकरपुर महदेवा के संचालक राम निवास गौतम, अहमदपुर उर्फ हड़हवा गोआश्रय स्थल के संचालक चंद्रप्रकाश गुप्ता, कान्हा उपवन के संचालक यशवंत राव, चकदह गोआश्रय स्थल के संचालक बंदेश्वर सिंह और गोसदन मधवलिया की संचालक संस्था नेचर क्लाइमेट फाउंडेशन को प्रशस्ति-पत्र दिया गया।
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अधिकारियों ने पशुपालकों को नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री गौ-संवर्धन योजना की जानकारी दी। बताया कि इन योजनाओं से गोवंश संरक्षण के साथ पशुपालन को आय का बेहतर जरिया बनाया जा सकता है।
उप दुग्धशाला विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि स्वदेशी नस्ल की गाय पालने वाले पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर 10 से 15 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए गाय का ब्यांत 45 दिन से कम पहले हुआ होना चाहिए। उन्होंने पात्र पशुपालकों से योजना का लाभ लेने की अपील की।