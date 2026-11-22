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निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारी को पत्र भेजकर बंद कराने का अनुरोध शुक्रवार को महादेवा चौराहे पर पहुंचे सीएचसी अधीक्षक ने अस्पतालों के पंजीकरण समेत अन्य जरूरी अभिलेखों की जांच की। इस दौरान कई अस्पतालों के दस्तावेज अधूरे पाए गए। कुछ अस्पतालों के बिना वैध पंजीकरण संचालित होने की जानकारी भी सामने आई। निरीक्षण आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के क्रम में किया गया था। जांच रिपोर्ट में नियमों के विपरीत संचालित अस्पतालों को तत्काल बंद कराने का अनुरोध किया गया है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रशासन) को भी भेजी गई है।डॉ. अमित ने बताया कि जांच में कई अनियमितताएं मिली हैं। संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी को पत्र भेजा गया है।