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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, नोडल शिक्षकों और विद्यार्थियों से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता का आधार है। विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना सभी का सामूहिक दायित्व है।उन्होंने विद्यालयों में स्थापित लीगल लिटरेसी क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को सांविधानिक मूल्यों से परिचित कराने और उन्हें दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। सभी विद्यालयों से 25 नवंबर को सुबह प्रार्थना सभा में संविधान की प्रस्तावना के वाचन का अभ्यास कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि 26 को निर्धारित समय पर कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।सचिव ने जिले के नागरिकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से एक स्वर, एक संविधान अभियान में सहभागी बनकर संविधान के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।