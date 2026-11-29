Maharajganj News: भारत-नेपाल सीमा पर 96 बंडल जूट के बोरे बरामद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:13 AM IST
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खनुआ। भारत-नेपाल सीमा के पास कस्टम नौतनवा और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की संयुक्त टीम ने तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 96 बंडल जूट के बोरे और एक ई-रिक्शा बरामद किया है। मौके से ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर कस्टम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने बताया कि संयुक्त टीम में सुपरिंटेंडेंट सीएसके पाल, अभिषेक चटर्जी और एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट जहागीर रैनी शामिल थे। टीम भारत-नेपाल सीमा के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान भारतीय सीमा की ओर एक ई-रिक्शा आता दिखाई दिया। संदेह होने पर जवानों ने उसका पीछा किया तो तस्करी के लिए तीन अलग-अलग स्थानों पर सामान डंप किए जाने का पता चला।
जांच के दौरान डंप किए गए स्थानों से 87 बंडल और ई-रिक्शा से नौ बंडल जूट के बोरे बरामद हुए। इस तरह कुल 96 बंडल जूट के बोरे और ई-रिक्शा जब्त किया गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम राधेश्याम निवासी नौतनवा बताया। टीम ने उसे पकड़कर कस्टम अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की।
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असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने बताया कि संयुक्त टीम में सुपरिंटेंडेंट सीएसके पाल, अभिषेक चटर्जी और एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट जहागीर रैनी शामिल थे। टीम भारत-नेपाल सीमा के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान भारतीय सीमा की ओर एक ई-रिक्शा आता दिखाई दिया। संदेह होने पर जवानों ने उसका पीछा किया तो तस्करी के लिए तीन अलग-अलग स्थानों पर सामान डंप किए जाने का पता चला।
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जांच के दौरान डंप किए गए स्थानों से 87 बंडल और ई-रिक्शा से नौ बंडल जूट के बोरे बरामद हुए। इस तरह कुल 96 बंडल जूट के बोरे और ई-रिक्शा जब्त किया गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम राधेश्याम निवासी नौतनवा बताया। टीम ने उसे पकड़कर कस्टम अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की।
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