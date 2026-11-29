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असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने बताया कि संयुक्त टीम में सुपरिंटेंडेंट सीएसके पाल, अभिषेक चटर्जी और एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट जहागीर रैनी शामिल थे। टीम भारत-नेपाल सीमा के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान भारतीय सीमा की ओर एक ई-रिक्शा आता दिखाई दिया। संदेह होने पर जवानों ने उसका पीछा किया तो तस्करी के लिए तीन अलग-अलग स्थानों पर सामान डंप किए जाने का पता चला।जांच के दौरान डंप किए गए स्थानों से 87 बंडल और ई-रिक्शा से नौ बंडल जूट के बोरे बरामद हुए। इस तरह कुल 96 बंडल जूट के बोरे और ई-रिक्शा जब्त किया गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम राधेश्याम निवासी नौतनवा बताया। टीम ने उसे पकड़कर कस्टम अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की।