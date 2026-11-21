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निपुण प्रशिक्षण के नोडल डायट प्रवक्ता सुनील कुमार भारती ने बताया कि इस बार कुल 138 डीएलएड प्रशिक्षु सर्वे करेंगे, जबकि पिछली बार सिर्फ 90 प्रशिक्षुओं ने ही सर्वे किया था। इस बार सर्वे का दायरा भी बढ़ाया गया है। इस बार 22 हजार विद्यार्थियों का निपुण आकलन होगा, जबकि पिछले वर्ष सिर्फ 10 हजार विद्यार्थियों का ही आकलन हो पाया था।उन्होंने बताया कि जिले के कुल 1476 विद्यालयों में सर्वे होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी एप के माध्यम से ही सर्वे होगा। साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया भी एप से ही पूरी की जाएगी। प्रशिक्षुओं को एप के उपयोग, प्रश्न पूछने की तकनीक और बच्चों के स्तर के आकलन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।