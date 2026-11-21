Maharajganj News: नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा निपुण सर्वे का प्रशिक्षण, डायट में तैयारी शुरू
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 02:47 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 02:47 AM IST
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महराजगंज। दिसंबर से शुरू हो रहे निपुण सैंपल सर्वे की तैयारियां डायट जिले में तेज हो गई हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। डायट में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
निपुण प्रशिक्षण के नोडल डायट प्रवक्ता सुनील कुमार भारती ने बताया कि इस बार कुल 138 डीएलएड प्रशिक्षु सर्वे करेंगे, जबकि पिछली बार सिर्फ 90 प्रशिक्षुओं ने ही सर्वे किया था। इस बार सर्वे का दायरा भी बढ़ाया गया है। इस बार 22 हजार विद्यार्थियों का निपुण आकलन होगा, जबकि पिछले वर्ष सिर्फ 10 हजार विद्यार्थियों का ही आकलन हो पाया था।
उन्होंने बताया कि जिले के कुल 1476 विद्यालयों में सर्वे होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी एप के माध्यम से ही सर्वे होगा। साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया भी एप से ही पूरी की जाएगी। प्रशिक्षुओं को एप के उपयोग, प्रश्न पूछने की तकनीक और बच्चों के स्तर के आकलन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।
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बोले अधिकारीनिपुण भारत मिशन के तहत बच्चों की पढ़ने-लिखने और गणितीय दक्षता का आकलन किया जाता है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में सभी चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोशिश है कि इस बार अधिक से अधिक बच्चों का सटीक आकलन हो सके, ताकि जिले की वास्तविक शैक्षिक स्थिति सामने आ सके।
- अभिजीत सिंह, डायट प्राचार्य
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निपुण प्रशिक्षण के नोडल डायट प्रवक्ता सुनील कुमार भारती ने बताया कि इस बार कुल 138 डीएलएड प्रशिक्षु सर्वे करेंगे, जबकि पिछली बार सिर्फ 90 प्रशिक्षुओं ने ही सर्वे किया था। इस बार सर्वे का दायरा भी बढ़ाया गया है। इस बार 22 हजार विद्यार्थियों का निपुण आकलन होगा, जबकि पिछले वर्ष सिर्फ 10 हजार विद्यार्थियों का ही आकलन हो पाया था।
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उन्होंने बताया कि जिले के कुल 1476 विद्यालयों में सर्वे होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी एप के माध्यम से ही सर्वे होगा। साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया भी एप से ही पूरी की जाएगी। प्रशिक्षुओं को एप के उपयोग, प्रश्न पूछने की तकनीक और बच्चों के स्तर के आकलन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।
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बोले अधिकारीनिपुण भारत मिशन के तहत बच्चों की पढ़ने-लिखने और गणितीय दक्षता का आकलन किया जाता है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में सभी चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोशिश है कि इस बार अधिक से अधिक बच्चों का सटीक आकलन हो सके, ताकि जिले की वास्तविक शैक्षिक स्थिति सामने आ सके।
- अभिजीत सिंह, डायट प्राचार्य