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देवपुर निवासी रामकिशुन की डेढ़ वर्षीय बेटी सृष्टि शुक्रवार को घर के पास सड़क किनारे खेल रही थी। इसी दौरान वह नल के पानी के लिए बनाए गए गड्ढे में गिर गई। उस समय परिवार के लोग खेत में काम करने गए थे। बच्ची पर किसी की नजर नहीं पड़ी। काफी देर तक सृष्टि के दिखाई नहीं देने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान वह घर के पास बने पानी से भरे गड्ढे में मिली। परिजन आनन-फानन में उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।थाना प्रभारी गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि बच्ची के शव का पंचनामा कर आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है।