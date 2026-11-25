Lalitpur News: सीढ़ी टूटने के विवाद में घर में घुसकर युवक पर हमला, पैर टूटा
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:16 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:16 AM IST
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मड़ावरा-रनगांव। थाना मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में ट्रैक्टर से घर की सीढ़ी टूटने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पांच लोगों ने घर में घुसकर युवक पीयूष पर लाठी-डंडों, लोहे की छड़ और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे उसका पैर टूट गया तथा सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
पीड़ित की मां कमलेश की शिकायत के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 12 बजे रोहित, वकील, साहिल, राजेश और मुन्नालाल के घर पर जेसीबी से काम चल रहा था। इसी दौरान एक ट्रैक्टर कमलेश के घर के दरवाजे की सीढ़ी से टकरा गया जिससे सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पीयूष ने विरोध किया तो आरोप है कि चालक ने जानबूझकर ट्रैक्टर दोबारा दीवार से टकरा दिया। इसके बाद, आरोपी गाली-गलौज करते हुए पीयूष को पीटने लगे। जान बचाने के लिए पीयूष घर के भीतर भागा, लेकिन आरोपी डंडे, लोहे की छड़ और पत्थर लेकर उसके पीछे घर में घुस आए और हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पीयूष को परिजन ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
कमलेश की तहरीर पर मड़ावरा पुलिस ने रोहित, वकील, साहिल, कल्लू और मुन्नालाल के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक संजय सिंह को सौंपी है। थाना इंचार्ज बृजेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुन्नालाल, रोहित और राजेश उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है।
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पीड़ित की मां कमलेश की शिकायत के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 12 बजे रोहित, वकील, साहिल, राजेश और मुन्नालाल के घर पर जेसीबी से काम चल रहा था। इसी दौरान एक ट्रैक्टर कमलेश के घर के दरवाजे की सीढ़ी से टकरा गया जिससे सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पीयूष ने विरोध किया तो आरोप है कि चालक ने जानबूझकर ट्रैक्टर दोबारा दीवार से टकरा दिया। इसके बाद, आरोपी गाली-गलौज करते हुए पीयूष को पीटने लगे। जान बचाने के लिए पीयूष घर के भीतर भागा, लेकिन आरोपी डंडे, लोहे की छड़ और पत्थर लेकर उसके पीछे घर में घुस आए और हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पीयूष को परिजन ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
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कमलेश की तहरीर पर मड़ावरा पुलिस ने रोहित, वकील, साहिल, कल्लू और मुन्नालाल के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक संजय सिंह को सौंपी है। थाना इंचार्ज बृजेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुन्नालाल, रोहित और राजेश उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है।
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