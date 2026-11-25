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पीड़ित की मां कमलेश की शिकायत के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 12 बजे रोहित, वकील, साहिल, राजेश और मुन्नालाल के घर पर जेसीबी से काम चल रहा था। इसी दौरान एक ट्रैक्टर कमलेश के घर के दरवाजे की सीढ़ी से टकरा गया जिससे सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पीयूष ने विरोध किया तो आरोप है कि चालक ने जानबूझकर ट्रैक्टर दोबारा दीवार से टकरा दिया। इसके बाद, आरोपी गाली-गलौज करते हुए पीयूष को पीटने लगे। जान बचाने के लिए पीयूष घर के भीतर भागा, लेकिन आरोपी डंडे, लोहे की छड़ और पत्थर लेकर उसके पीछे घर में घुस आए और हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पीयूष को परिजन ने उसे अस्पताल पहुंचाया।कमलेश की तहरीर पर मड़ावरा पुलिस ने रोहित, वकील, साहिल, कल्लू और मुन्नालाल के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक संजय सिंह को सौंपी है। थाना इंचार्ज बृजेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुन्नालाल, रोहित और राजेश उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है।