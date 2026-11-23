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तालबेहट। कार्तिक मास में मानसरोवर झील में सुबह स्नान और पूजन के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं की आवाजाही को देखते हुए प्रकृति रक्षकों ने सर्दी के मौसम में एक बार फिर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान झील के हजारिया और मंदिर घाट पर सफाई कर भारी मात्रा में पूजन सामग्री, पीओपी की मूर्तियों के टुकड़े, प्लास्टिक, कपड़े और जलकुंभी निकाली गई। अभियान के दौरान प्रकृति रक्षकों ने लोगों से झील को साफ-सुथरा रखने की अपील की। इस अभियान में विक्रांत गौर, विशाल रावत, शनि सोनी और योगेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद