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पुलिस के मुताबिक रविवार की सुबह गल्ला मंडी के पीछे स्थित हाईवे-44 किनारे एक ट्रक की बॉडी बनाने वाली दुकान के बाहर खड़े ट्रक की केबिन में एक युवक अचेत पड़ा मिला था। जिसकी पहचान गब्बर निवासी कस्बा जाखलौन के रूप में की गई। युवक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसके शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। गब्बर ट्रक पर क्लीनर था और दुकान के बाहर खड़े ट्रक की रखवाली कर रहा था। वह रात के समय ट्रक के केबिन में सोता था। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को मिलने पर वह अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने मौत का कारण अज्ञात बताया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक दो भाइयों में छोटा था और अविवाहित था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता चलेगा।