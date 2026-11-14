Lalitpur News: नहाय-खाय के साथ आस्था के महापर्व की शुरुआत

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नहाय-खाय के दिन व्रती लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भोजन बनाती हैं। इसमें सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित रहता है। भगवान को भोग लगाने के बाद पहले व्रती और फिर परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन से ही व्रती संयम और शुद्धता का पालन करते हुए लोभ, मोह और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने का संकल्प लेते हैं।चार दिनों तक चलेगा छठ महापर्वशुक्रवार : नहाय-खायस्नान और घर-रसोई की सफाई के बाद सात्विक भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रती और परिवार के सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं।शनिवार : खरनाव्रती दिनभर उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।रविवार : संध्या अर्घ्यव्रती नदी, तालाब या अन्य जलाशय में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूप और दउरा में ठेकुआ, फल, ईख और अन्य पूजन सामग्री सजाकर अर्पित की जाती है।सोमवार : उषा अर्घ्य और पारणउगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण करते हैं। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन होता है।महंगाई के बावजूद खरीदारी में उत्साहछठ पूजा आस्था, परिवार, प्रकृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर घरों से लेकर बाजारों तक उत्सव का माहौल है। पूजन सामग्री, फल, सूप, दउरा और नारियल की खरीदारी तेज हो गई है।— गुंजा सिंह, व्रतीमहंगाई के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं है। भारतीय मूल के लोग इस पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। छठ की परंपरा शुद्धता, सादगी, प्रकृति और लोक संस्कृति को महत्व देती है।— रीना सिंह