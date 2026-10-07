Lalitpur News: दो बाइकों की टक्कर में शिक्षक शिवम दुबे की मौत

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जानकारी के अनुसार कोतवाली अंतर्गत ग्राम मऊ निवासी शिवम दुबे (27) पुत्र पुरुषोत्तम दुबे नगर के एक निजी विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे। मंगलवार को वह बाइक से अपने घर जा रहे थे। पंजाब नेशनल बैंक के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिवम दुबे गिर गए और उनका सिर फट गया। आसपास के लोग उन्हें तुरंत सीएचसी ले गए। वहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि टक्कर मारने वाले बाइक सवार की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मृतक शिवम दुबे अपने दो भाइयों में छोटे थे और उनके एक पुत्र व एक पुत्री भी है।

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तालबेहट। नगर में पंजाब नेशनल बैंक के पास मंगलवार को दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक चालक की जान चली गई। मृतक की पहचान ग्राम मऊ निवासी शिवम दुबे के रूप में हुई है।