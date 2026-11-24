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कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय प्रबंधक कमलेश चौधरी ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने विभिन्न रंगों और आकर्षक आकृतियों से मनमोहक डिजाइन बनाए। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने हाथों पर बारीक और सुंदर कलाकृतियां उकेरीं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जेएस तोमर ने कहा कि शिक्षा के साथ सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रतियोगिता के परिणामों में रंगोली वर्ग में रिया खटीक ने प्रथम, प्रार्थना कुशवाहा ने द्वितीय तथा शिवानी, रानी और जानकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रेरणा यादव प्रथम, आकृति साहू द्वितीय तथा जोया और एलिजा तृतीय स्थान पर रहीं। विजेताओं एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान महाविद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।