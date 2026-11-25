Lalitpur News: धूमधाम से निकली श्री जी विमानोत्सव रथयात्रा
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:35 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:35 AM IST
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ललितपुर। कार्तिक पूर्णिमा पर जैन पंचायत के तत्वावधान में नगर में श्रीजी विमानोत्सव रथयात्रा निकाली गई। विभिन्न जैन मंदिरों से श्रीजी को विमानों और रथों में विराजित किया गया तथा शोभायात्रा को लेकर जैन समाज में उत्साह दिखा।
रजत रथ व विभिन्न मार्गों से रथयात्रा
शोभायात्रा में रजत रथ आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे श्रावकों ने अपने हाथों से खींचकर नगर में विहार कराया। सरदारपुरा स्थित जैन आदिनाथ बड़ा मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा जैन नया मंदिर, बाहुबली नगर, ज्ञानोदय तीर्थ बाईपास रोड और चंद्रप्रभु जिनालय डोढाघाट होते हुए सावरकर चौक पहुंची। पार्श्वनाथ जैन अटामंदिर से रजत रथ में विराजित श्रीजी की यात्रा घंटाघर चौराहे व तुवन चौराहा से वणी चौराहा होते हुए अभिनंदनोदय तीर्थ पहुंची। पार्श्वनाथ कॉलोनी जैन मंदिर, इलाइट जैन मंदिर तथा गांधीनगर स्थित आदिनाथ मंदिर, समवशरण मंदिर व शांतिनाथ जैन मंदिर के विमान भी अभिनंदनोदय तीर्थ पहुंचे। यात्रा में राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ, नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीराम निरंजन, महेंद्र जैन मयूर, सुरेश बडैरा, ज्ञानचंद इमलिया, अक्षय टडैया, आकाश जैन, अक्षय अलया, मोदी पंकज जैन सहित अन्य शामिल हुए।
महिला मंडल ने किया डांडिया नृत्य
अभिनंदनोदय तीर्थ पर जैन पंचायत पदाधिकारियों ने श्रीजी की आरती उतारी। शोभायात्रा में बुंदेली राई सेरा चला और महिला मंडल की श्राविकाओं ने डांडिया नृत्य किया। घंटाघर चौक पर वीर क्लब ने सामूहिक आरती की, जबकि सनत खजुरिया, सौरभ जैन, प्रतीक इमलिया, राकेश जैन रिंकू, कैप्टन राजकुमार जैन, अजित जैन खजुरिया, अनिल जैन अंचल, मुन्नालाल जैन और राजकुमार जैन ने आरती उतारी।
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रजत रथ व विभिन्न मार्गों से रथयात्रा
शोभायात्रा में रजत रथ आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे श्रावकों ने अपने हाथों से खींचकर नगर में विहार कराया। सरदारपुरा स्थित जैन आदिनाथ बड़ा मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा जैन नया मंदिर, बाहुबली नगर, ज्ञानोदय तीर्थ बाईपास रोड और चंद्रप्रभु जिनालय डोढाघाट होते हुए सावरकर चौक पहुंची। पार्श्वनाथ जैन अटामंदिर से रजत रथ में विराजित श्रीजी की यात्रा घंटाघर चौराहे व तुवन चौराहा से वणी चौराहा होते हुए अभिनंदनोदय तीर्थ पहुंची। पार्श्वनाथ कॉलोनी जैन मंदिर, इलाइट जैन मंदिर तथा गांधीनगर स्थित आदिनाथ मंदिर, समवशरण मंदिर व शांतिनाथ जैन मंदिर के विमान भी अभिनंदनोदय तीर्थ पहुंचे। यात्रा में राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ, नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीराम निरंजन, महेंद्र जैन मयूर, सुरेश बडैरा, ज्ञानचंद इमलिया, अक्षय टडैया, आकाश जैन, अक्षय अलया, मोदी पंकज जैन सहित अन्य शामिल हुए।
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महिला मंडल ने किया डांडिया नृत्य
अभिनंदनोदय तीर्थ पर जैन पंचायत पदाधिकारियों ने श्रीजी की आरती उतारी। शोभायात्रा में बुंदेली राई सेरा चला और महिला मंडल की श्राविकाओं ने डांडिया नृत्य किया। घंटाघर चौक पर वीर क्लब ने सामूहिक आरती की, जबकि सनत खजुरिया, सौरभ जैन, प्रतीक इमलिया, राकेश जैन रिंकू, कैप्टन राजकुमार जैन, अजित जैन खजुरिया, अनिल जैन अंचल, मुन्नालाल जैन और राजकुमार जैन ने आरती उतारी।
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