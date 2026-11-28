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प्रभारी मंत्री ने कहा कि खेल स्पर्धा का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ऐसे आयोजन बेहतर मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने बच्चों और युवाओं से विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और खेलों में भी भविष्य बनाने का आह्वान किया। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में पूरे मनोयोग और खेल भावना के साथ प्रतिभाग करें। हार से निराश होने के बजाय अगली प्रतियोगिता के लिए और बेहतर तैयारी करें। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से खेल गतिविधियों से जुड़ने की अपील की।यह खिलाड़ी रहे विजेता और उप विजेताप्रतियोगिताओं में जीआईसी जखौरा सीनियर टीम ने बाॅलीवाल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल की रोशनी नामदेव और लालू प्रसाद ने 800 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। वहीं पहलवान ररुदीन सीनियर और जूनियर बॉलीवाल में उप विजेता रहीं। कुश्ती में रोशनी साहू विजेता रहीं। इस दौरान एसडीएस विद्यालय के कोच सुनील राय, पहलवान गुरुदीन महाविद्यालय के कोच राजेश कुमार के निर्देशन में बच्चों ने खेलकूद में हिस्सा लिया।खेलकूद प्रतियोगिता में यह अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि रहे शामिलकार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, जिलाधिकारी सत्यप्रकाश, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई, मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार, वरिष्ठ सहायक मेराज अहमद खान, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तालबेहट शैलेंद्र सिंह यादव और जखौरा की क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी प्रसून गुबरेले।