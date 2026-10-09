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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Police placed AAP leaders heading to Lucknow under house arrest.

Lalitpur News: लखनऊ जा रहे आप नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद

Fri, 09 Oct 2026 12:50 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:50 AM IST
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Police placed AAP leaders heading to Lucknow under house arrest.
ललितपुर। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों को पुलिस ने नई बस्ती चौकी में नजरबंद कर दिया। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लखनऊ में प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे।
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पुलिस ने आप जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी और उनके कार्यकर्ताओं को रोका। इनमें जिला महासचिव अनूप ताम्रकार, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना राजा, जिला मंत्री रमेश झा, अनुराग सिंह लोधी और संजू जैन शामिल थे। पुलिस उन्हें नई बस्ती चौकी ले गई, जहां करीब ढाई घंटे तक बैठाया गया। उनकी कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन निकल जाने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। इस पुलिस कार्रवाई के कारण वे लखनऊ नहीं पहुंच सके। कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप बताया।
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आंदोलन में बाधा
आप प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह के आह्वान पर जिले से कई कार्यकर्ता लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी को घरों में रोककर आंदोलन में शामिल होने से रोका। नई बस्ती चौकी में बैठाए रखने के बाद, ट्रेन निकलने पर ही उन्हें छोड़ा गया। यह सुनिश्चित किया गया कि वे प्रस्तावित आंदोलन में भाग न ले सकें।
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