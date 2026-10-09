Lalitpur News: लखनऊ जा रहे आप नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद

विज्ञापन

पुलिस ने आप जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी और उनके कार्यकर्ताओं को रोका। इनमें जिला महासचिव अनूप ताम्रकार, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना राजा, जिला मंत्री रमेश झा, अनुराग सिंह लोधी और संजू जैन शामिल थे। पुलिस उन्हें नई बस्ती चौकी ले गई, जहां करीब ढाई घंटे तक बैठाया गया। उनकी कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन निकल जाने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। इस पुलिस कार्रवाई के कारण वे लखनऊ नहीं पहुंच सके। कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप बताया।0000000000आंदोलन में बाधाआप प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह के आह्वान पर जिले से कई कार्यकर्ता लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी को घरों में रोककर आंदोलन में शामिल होने से रोका। नई बस्ती चौकी में बैठाए रखने के बाद, ट्रेन निकलने पर ही उन्हें छोड़ा गया। यह सुनिश्चित किया गया कि वे प्रस्तावित आंदोलन में भाग न ले सकें।