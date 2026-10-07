फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Opportunities in Administration and Competitive Exams through Political Science: Prof. Shastri

राजनीति विज्ञान से प्रशासन, प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलते अवसर : प्रो. शास्त्री

Wed, 07 Oct 2026 01:10 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Opportunities in Administration and Competitive Exams through Political Science: Prof. Shastri
राजनीति विज्ञान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोलते प्राचार्य प्रो.ओमप्रकाश शास्त्री। - फोटो : 1
ललितपुर। नेहरू महाविद्यालय में कला संकाय विकास कार्यक्रम के तहत राजनीति विज्ञान विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। प्राचार्य ओमप्रकाश शास्त्री ने कहा कि राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन तक सीमित नहीं है। यह संविधान, शासन-प्रशासन, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने का व्यापक माध्यम है। यह लोकनीति, सार्वजनिक प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं को भी समझाता है। रामकुमार रिछारिया ने शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति विज्ञान की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन तथा लोक नीति में भी शोध के अवसर उपलब्ध हैं। पत्रकारिता एवं मीडिया में राजनीतिक विश्लेषण, समाचार लेखन और डिजिटल मीडिया के लिए राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि उपयोगी है।
विज्ञापन

राजनीति विज्ञान की असिस्टेंट प्रो. रजनी उपाध्याय ने बीए एवं एमए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम और असाइनमेंट की जानकारी दी। असिस्टेंट प्रो. काजोल तिवारी ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकारी सेवाओं, उच्च शिक्षा, शोध, मीडिया, लोक नीति एवं सामाजिक विकास जैसे अनेक कॅरिअर मार्गों का आधार बन सकता है। कार्यक्रम में आशा साहू, अनिल सूर्यवंशी, रजनी उपाध्याय, फहीम बख्श सहित प्राध्यापक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed