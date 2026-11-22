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लोगों को मोबाइल रिचार्ज कराने के बाद भी उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नाराहट और डोंगराखुर्द के बीच टावर लगे हैं, इसके बावजूद नेटवर्क की समस्या दूर नहीं हो रही है।डोंगराखुर्द के अलावा चांदोंरा, पटना, दिगवार और बरेजा में भी नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क कमजोर होने के कारण लोगों को फोन पर बात करने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है और कई बार छतों पर जाकर बात करनी पड़ती है।जन सुविधाएं प्रभावितमोबाइल नेटवर्क की समस्या का असर अब जरूरी सेवाओं पर भी दिख रहा है। पंचायत स्तर के विकास कार्य, लोकमित्र केंद्र, फार्मर रजिस्ट्री और डाकघर के ऑनलाइन काम प्रभावित हो रहे हैं। राशन वितरण, राशन कार्ड, गैस सब्सिडी और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाओं का लाभ लेने में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। वहीं विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित है और इंटरनेट आधारित कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपात स्थिति में फोन नहीं लगने से लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है।फोटो 40पिछले 15 दिनों से निजी कंपनियों के नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। बिजली रहने तक नेटवर्क आता है, लेकिन आपूर्ति बंद होते ही मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है।सोनी, नाराहटफोटो 41नाराहट क्षेत्र में लंबे समय से नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। फोन पर बात करने के लिए छतों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में मोबाइल रिचार्ज कराने के बाद भी उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।रूपेंद्र कुमार