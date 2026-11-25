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जिले में आठ रेंजर समेत कई उड़नदस्ते गठित कर निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएफओ और एसडीओ भी जलाशयों पर नजर रखेंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि साइबेरिया और आसपास के ठंडे इलाकों में बर्फबारी के कारण भोजन की उपलब्धता भी कम हो जाती है। ऐसे में ये पक्षी अनुकूल मौसम और पर्याप्त भोजन की तलाश में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ललितपुर तक पहुंचते हैं। सर्दियां बिताने के बाद मार्च में मौसम अनुकूल होने पर ये पक्षी अपने मूल निवास स्थलों की ओर लौट जाते हैं।शिकार करते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाईप्रवासी पक्षियों के पहुंचने के साथ ही इनके शिकार का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए वन विभाग ने जलाशयों और उनके आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। शिकार करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी।सुर्खाब से लेकर बार हेडेड गूज तक का होता है बसेराललितपुर के जलाशयों में हर साल अक्तूबर-नवंबर महीने में सुर्खाब, सींकपर, नीलसर, गिरेह, लाल सिर, बार हेडेड गूज और ग्रे-लेग गूज जैसे पक्षी पहुंचते हैं। इसके अलावा पलास गल, ब्राउन हेडेड गल और ब्लैक हेडेड गल भी जलाशयों में दिखाई देते हैं। गोविंद सागर बांध पर हुए बीते साल हुए एक अध्ययन में कुल 166 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए थे, जिनमें करीब 26 प्रतिशत प्रवासी थे।कोट-विदेशी मेहमान पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए टीमें गठित की गई हैं। आठ रेंजर समेत कई उड़नदस्तों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। टीमें लगातार गश्त करेंगी। -सतेंद्र सिंह तोमर, एसडीओ, वन विभाग, ललितपुर रेंज