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सुबह मूलनायक भगवान पारसनाथ स्वामी और चंद्रप्रभ स्वामी का मस्तिकाभिषेक शांतिधारा किया गया। दोपहर में श्रीजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें मुनि संघ और भगवान आदिनाथ स्वामी को विमान में लेकर श्रद्धालु शामिल हुए। शोभायात्रा मंदिर के मेला प्रांगण से गजरथ वेदी पर पहुंची।यहां ध्वजारोहण के साथ आचार्य विद्यासागर और आचार्य समय सागर के चित्र का अनावरण हुआ। धर्म सभा में मुनि सुव्रतसागर ने आत्म कल्याण के लिए धर्म साधना का महत्व बताया। उन्होंने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र को धर्म का मार्ग बताया। इस आयोजन में सकल दिगंबर जैन समाज और क्षेत्र प्रबंध समिति का सक्रिय सहयोग रहा।