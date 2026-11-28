Lalitpur News: मानदेय बढ़ाए जाने समेत चार सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 28 Nov 2026 02:51 AM IST
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ललितपुर। विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवक शुक्रवार शाम करीब चार बजे कलक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजा। इसमें मानदेय बढ़ाने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई।
उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह बुंदेला ने जानकारी दी। ज्ञापन में चार प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। इनमें न्यूनतम मानदेय 24 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करना शामिल है। भुगतान के लिए पृथक बजट की व्यवस्था करने की भी मांग है। ग्राम रोजगार सेवकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई। सभी बीबीजी रामजी कर्मियों के लिए मानव संसाधन नीति लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन देने वालों में राकेश रजक, रामभरोसे, कन्हैयालाल, हरीराम, रामसेवक, नन्हेलाल, गनपत लाल और भगवानदास शामिल थे।
पदनाम बदलने की भी उठी मांग
जिला महामंत्री धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि वे 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रहे हैं। रोजगार सेवकों ने अपना पदनाम बदलकर ग्राम विकास सहायक करने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह बुंदेला ने जानकारी दी। ज्ञापन में चार प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। इनमें न्यूनतम मानदेय 24 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करना शामिल है। भुगतान के लिए पृथक बजट की व्यवस्था करने की भी मांग है। ग्राम रोजगार सेवकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई। सभी बीबीजी रामजी कर्मियों के लिए मानव संसाधन नीति लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन देने वालों में राकेश रजक, रामभरोसे, कन्हैयालाल, हरीराम, रामसेवक, नन्हेलाल, गनपत लाल और भगवानदास शामिल थे।
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पदनाम बदलने की भी उठी मांग
जिला महामंत्री धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि वे 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रहे हैं। रोजगार सेवकों ने अपना पदनाम बदलकर ग्राम विकास सहायक करने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
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