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उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह बुंदेला ने जानकारी दी। ज्ञापन में चार प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। इनमें न्यूनतम मानदेय 24 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करना शामिल है। भुगतान के लिए पृथक बजट की व्यवस्था करने की भी मांग है। ग्राम रोजगार सेवकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई। सभी बीबीजी रामजी कर्मियों के लिए मानव संसाधन नीति लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन देने वालों में राकेश रजक, रामभरोसे, कन्हैयालाल, हरीराम, रामसेवक, नन्हेलाल, गनपत लाल और भगवानदास शामिल थे।पदनाम बदलने की भी उठी मांगजिला महामंत्री धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि वे 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रहे हैं। रोजगार सेवकों ने अपना पदनाम बदलकर ग्राम विकास सहायक करने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।