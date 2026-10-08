Lalitpur News: ग्राम पंचायतें कराएंगी विद्यालयों के शौचालयों व सड़कों का निर्माण

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विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिला प्रशासन से संस्तुति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति काफी खराब है। कई शौचालयों में पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। कुछ में मूत्रालय भी खराब पड़े हैं। गेट व अन्य समस्याएं भी बनी हुई हैं। इससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल न होने से सुरक्षा की समस्या है। ग्राम पंचायतों के कई गांवों व मजरों में रास्ते दुर्गम हैं। वहां अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जल्द ही ग्राम पंचायतों में स्थित विद्यालयों की दशा सुधरेगी। शौचालयों की कमियों को दूर किया जाएगा। मूत्रालय में नए मूत्र पात्र लगाए जाएंगे और पानी की व्यवस्था होगी। गेटों की मरम्मत भी की जाएगी।00000000000सड़क निर्माण और पौध सुरक्षागांवों के दुर्गम मार्गों में सड़क का निर्माण किया जाएगा। जिला पंचायत राज विभाग को कई ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मिल चुके हैं। शेष ग्राम पंचायतों में कार्य तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन की स्वीकृति के बाद विद्यालयों और गांवों में सड़क की सुविधा होगी। बीते माहों में लगाए गए पौधों की सुरक्षा भी की जाएगी। पौधों को संरक्षित करने के लिए चारों ओर जाली लगाई जाएगी।0000000ग्राम पंचायतों के विद्यालयों शौचालयों की मरम्मत व दुर्गम रास्तों पर सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। अब तक कई ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव आए हैं।- कुंवर सिंह यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी, ललितपुर