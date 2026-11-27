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अर्जुन खिरिया। विकासखंड मड़ावरा के ग्राम अर्जुन खिरिया में 28 और 29 नवंबर को प्रथम जिला स्तरीय डे-नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता पंडित सीताराम पस्तोर की पुण्य स्मृति में जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन ललितपुर के तत्वावधान में होगी। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता में जिले की विभिन्न टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। आयोजन समिति ने क्षेत्र के खेल प्रेमियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। संवाद